16-jähriger Lamine Yamal in Spaniens EURO-Kader

Shootingstar Lamine Yamal ist am Freitag von Nationaltrainer Luis de la Fuente in den spanischen Kader für die EM berufen worden. Der 16-Jährige vom FC Barcelona, der einen Tag vor dem Finale am 14. Juli seinen 17. Geburtstag feiert und bereits sechs Länderspiele absolviert hat, könnte damit in Deutschland zum jüngsten Spieler der EURO-Historie werden. Pau Cubarsi, Marcos Llorente und Aleix Garcia schafften es nicht in den 26-Mann-Kader des Nations-League-Siegers.