„Wackel-Lothar“ Matthäus am Stephansplatz gefunden

Am Mittwoch hatte Lothar für dezente Knoten im Gehirn diverser Fußball-Fans gesorgt. Er werde in Wien zwei Karten für das EM-Spiel Österreich – Holland vergeben, schrieb er. Und ließ seine Followerschaft leicht verwirrt zurück. Bis er am Donnerstag nachlegte und den versprochenen Hinweis lieferte: eine Kunststofffigur, ein Lothar in Miniatur, fand sich am Stephansplatz. Und wurde schnell gefunden. Pascal Nimführ war am schnellsten und staubte die zwei Tickets für das EM-Spiel Österreich gegen die Niederlande ab.