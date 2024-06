Eishockey-Elefant stürmt in den Porzellan-Laden!

Seinen geschäftlichen Erfolg sieht er nüchtern: „Ich hatte in den letzten 60 Jahren meines Lebens eine Glückssträhne, bin nicht so gut, wie meine Ergebnisse.“ Doch aus seinen vielen Kunden wurden viele Freunde – auch die will er jetzt für Eishockey in Wien begeistern, sieht die Spiele auch als perfekte Plattform für das Business. „Ich will mit dem neuen Team gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen, den Klub auf ein neues Level heben. Um das Sportliche kümmern sich andere, da mische ich mich nicht ein.“ Mit einem möglichen Investor, der die Nachwuchsarbeit mit einem namhaften Betrag unterstützen soll, will er bereits in Gesprächen sein.