Huber beim Island-Kongress in FIS-Vorstand gewählt

Michael Huber wurde am Mittwoch beim FIS-Kongress in Reykjavik in das höchste FIS-Gremium gewählt. In der Wahl von 18 Council-Plätzen erhielt der 59-jährige Präsident des Kitzbüheler Ski-Clubs 115 von 128 möglichen Stimmen, er landete in der Abstimmung unter 23 Kandidaten auf Position fünf. Huber folgt aus ÖSV-Sicht auf Patrick Ortlieb.