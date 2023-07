Bundesbank-Chef betont: Digitaler Euro in 4 Jahren

EZB will im Oktober entscheiden

Die Europäische Zentralbank (EZB) will im Oktober entscheiden, ob sie die Arbeiten an einem digitalen Euro weiter vorantreiben wird. Bei den Arbeiten zu einem digitalen Euro ist laut Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz noch keine Obergrenze für den Besitz der Digitalwährung festgelegt worden. Oft werde ein Limit von 3000 Euro genannt, sagte Balz. „Bislang wurde jedoch noch keine Entscheidung getroffen“, merkte er an. „Dies würde wahrscheinlich erst kurz vor der tatsächlichen Ausgabe eines digitalen Euro geschehen.“