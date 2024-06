Frankreich gegen Luxemburg ab 21 Uhr LIVE

Dienstag, 16.50 Uhr, war es so weit. Sprach Kylian Mbappe bei Frankreichs Pressekonferenz in Metz über seinen Real-Wechsel. Aber nur kurz. „Ich weiß, es ist unfair“, meinte er zur Journalisten-Menge, „aber es gilt jetzt, zu etwas Rationellerem zurückzukehren.“ Nämlich zur Vorbereitung auf die EM, die am 17. Juni gegen Österreich beginnt – heute steigt der vorletzte Test gegen Luxemburg. Wie, der FIFA-Zweite gegen den -87.? „Wir werden den Gegner respektieren“, so Mbappe. „Wir sind in der Vorbereitung, wollen diese gut meistern.“