Kein gelber Zettel: Zustellprämie für Postler

Der gelbe Zettel im Postkasten obwohl man zuhause war – das ist wohl das größte Ärgernis für die Kunden. Kunden der Filiale in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten kritisieren Wartezeiten von bis zu 20 Minuten, besonders zu Monatsbeginn. Dass es zu Stoßzeiten geringfügig längern dauern kann, bestätigt ein Sprecher. Für die meisten Kunden würden jedoch die Selbstbedienungsfilialen alle Bedürfnisse decken. Aber nicht für alle: ältere Kunden fühlen sich oft überfordert. Indes starten die Post und 31 andere Firmen mit Versuch für emissionsfreie Lieferungen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.