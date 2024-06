Serbien-Coach hat großen Respekt vor ÖFB-Team!

Bei der EM traut Stojkovic der Truppe von Ralf Rangnick einiges zu. „Die Österreicher können sehr weit kommen. Schade, dass sich Xaver Schlager verletzt hat, sonst wären sie noch stärker. Aber auch so sind sie imstande, viel zu leisten“, sagte der 59-Jährige, dessen Auswahl bei der EURO in Gruppe C auf England, Dänemark und Slowenien trifft.