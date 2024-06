Sabalenka und Rybakina spazieren ins Viertelfinale

Die bei den Tennis-French-Open als Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka hat am Montag in Paris mühelos das Viertelfinale erreicht. Die Weißrussin schaltete im Achtelfinale die US-Amerikanerin Emma Navarro mit 6:2,6:3 aus. Die Australian-Open-Siegerin, die nun elf Grand-Slam-Spiele in Folge unbesiegt ist, überwältigte Navarro vor allem mit ihrem starken Grundlinienspiel. Die Kasachin Elena Rybakina setzte sich unterdessen mit 6:4,6:3 gegen die Ukrainerin Elina Switolina durch.