So ausgelassen feiert Alaba beim Empfang in Madrid

Bevor die Party richtig startete, ging es für die Mannschaft und die Trainer auch in die Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Im weißen Bus, eskortiert von Polizisten auf weißen Pferden, wurden sie im Schritttempo vorbei an Fans zum nächsten Feierort gebracht, der Puerta del Sol, einem der bekanntesten Plätze in Madrid. Auch dort Fans so weit das Auge reichte, begrüßt wurde das Team um Erfolgscoach Carlo Ancelotti dort von Isabel Díaz Ayuso, Präsidentin der Regionalregierung der Autonomen Gemeinschaft Madrid.