„War verdient!“ Ancelotti feiert fünften Triumph

Thibaut Courtois (Real-Tormann): „Ich bin so glücklich. Für mich persönlich war es schon ein Sieg, dass ich in diesem Finale auf dem Platz sein konnte. Dass ich nach dieser Horror-Saison mit dem Kreuzbandriss nun sogar als Sieger dastehe, macht es umso schöner. Die erste Halbzeit war wirklich hart, Dortmund spielte sehr gut. In der Pause stellte der Trainer ein paar Sachen um, und dann lief es besser. Wir sagten uns in der Kabine, dass es nicht schlechter kommen kann und wir das Schlechteste überstanden haben. Und so war es.“