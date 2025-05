Für Chaosklubs ist „el Clownico“ letzte Rettung

„El Clownico“ (Clásico der Clowns), „Not gegen Elend“, „das Endspiel der Enttäuschten.“ Vor dem rein englischen Europa-League-Finale zwischen Manchester United und Tottenham um ÖFB-Legionär Kevin Danso in Bilbao ging’s in den sozialen Medien heiß her, sparten die Kritiker nicht mit Hohn und Spott. Gut, nicht zu Unrecht! Zumal die „Red Devils“ und die „Spurs“ – Stand jetzt – jeweils auf die schlechteste Premier-League-Saison aller Zeiten blicken. Und mit einem Erfolg am Mittwoch (21) dennoch die Spielzeit retten können. Denn der Sieger des Krisenduells zieht in die Königsklasse ein, darf sich über zumindest 30 Millionen Euro freuen.