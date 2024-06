Chinese in Sommermontur steckte im Neuschnee fest

Einsatz an Südtiroler Kollegen übergeben

Doch aufgrund der besseren Erreichbarkeit über einen Fahrweg sei der Einsatz schließlich an die Südtiroler Kollegen der Bergrettung Sterzing übergeben worden. „Die Einsatzkräfte konnten den erschöpften, leicht unterkühlten, aber sonst unverletzten Radler schließlich gegen 4.30 Uhr auf zirka 2200 Metern Seehöhe am Pfitscher Joch antreffen“, so die Polizei.