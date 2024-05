Renault entwickelt 20.000-€-Twingo mit Chinesen

Verbrenner an Chinesen ausgelagert

Bei Verbrenner-Fahrzeugen arbeitet Renault zudem mit dem chinesischen Partner Geely zusammen. Ziel sei es, gemeinsam effizientere Verbrenner- und Hybridmotoren zu entwickeln, teilten die Unternehmen mit. Eine Kombination verschiedener Antriebstechnologien sei nötig, um bei der Dekarbonisierung in einer Welt voranzukommen, in der 2040 wohl immer noch die Hälfte der verkauften Fahrzeuge Verbrenner-Autos seien, hieß es. Elektromotoren sind deutlich effizienter als Verbrenner.