Zukunftsforum Ramsau: Impulse für die Zukunft

Das Zukunftsforum Ramsau am Dachstein schafft neue Perspektiven und Netzwerke. Unter dem Motto „Die Champions der Zukunft sind WIR!“ feiert das hochkarätig besetzte Event heuer Premiere – und bringt am 9. und 10. Oktober 2024 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Sport und Wissenschaft in unkonventionellem Rahmen, inspirierend und zukunftsweisend zusammen. Zu den Highlights zählen Keynotes, Paneldiskussionen und sportliche Aktivitäten.