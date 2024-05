Japanische Forscher stellen Satellit aus Holz vor

Von der ISS ins All

Der Holzsatellit namens LignoSat soll kommende Woche an die japanische Weltraumbehörde Jaxa übergeben werden. Eine SpaceX-Rakete, die im September vom US-Weltraumbahnhof Kennedy Space Center startet, soll den neuartigen Satelliten dann auf die Internationale Raumstation ISS bringen. Dort soll er vom japanischen Forschungsmodul in den Weltraum geschickt werden, um seine Stabilität im All zu testen. Wie eine Sumitomo-Forestry-Sprecherin sagte, muss der Holzsatellit auch große Temperaturunterschiede aushalten können.