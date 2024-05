Trainerstab bei Vizemeister Salzburg fixiert

Akademieleiter Manfred Pamminger freut sich: „Mit Daniel können wir unseren Wunschkandidaten zum Nachfolger von Onur Cinel als Trainer des FC Liefering machen. Er ist mittlerweile seit mehreren Jahren bei uns in der Akademie und in unserer Ausbildungs- und Spielphilosophie ein absoluter „Überzeugungstäter“. In den letzten Jahren hat er seine Handschrift bei unserer U18 gezeigt und auch die letzten Wochen beim FC Liefering haben gezeigt, dass er auch in dieser Liga erfolgreich arbeiten kann.“ Beichler verlor in seiner Amtszeit nur ein Spiel. Mit ihm gelang auch der erste Platz in der Frühjahrstabelle.