Arabella Kiesbauer: „Das ist einfach magisch“

Das Interesse am Liebesabenteuer ist ungebrochen. „Wir haben mittlerweile sehr viele fesche, junge Landwirte, die sich bewerben, nachdem sie zuerst erfolglos online versucht haben, die Richtige zu finden. Und unsere Erfolgsquote gibt uns recht! Es geht halt nichts über persönliche Kontakte“, so Kiesbauer zur „Krone“. Was berührt die Modratorin nach 21. Staffeln noch in ihrer Sendung? „Besonders berührend finde ich, wenn sich Zwei gefunden haben und sich dem ersten Kuss hingeben. Ein Moment der Innigkeit, bei dem sie die Welt da draußen vergessen und mit dem Liebsten oder der Liebsten verschmelzen. Einfach magisch!“, schmiltz die Showmasterin dahin. Und fügt einen Liebes-Tipp hinzu: „Trau Dich! Lieber einmal zu viel eine Herzensdame ansprechen als einmal zu wenig!“