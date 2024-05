Smith konnte „als Schmetterling zurückkehren“

Donuts-Liebe steht Fitness im Wege

In Berlin gab sich Will Smith betont locker. Für den neuen Actionfilm sei es schwerer gewesen, in Form und zu guter Kondition zu kommen, sagte er. „Was früher drei Monate dauerte, dauerte nun sechs Monate.“ Das sei halb dem Alter geschuldet und halb seiner Donuts-Liebe, scherzte er. Mit „Bad Boys: Ride or Die“ kehren Will Smith und sein in Frankfurt/Main geborener Co-Star Martin Lawrence (59) zum vierten Mal als „Bad Boys“ auf die Leinwand zurück.