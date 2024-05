Der Blick ist fokussiert nach vorne gerichtet

Marie Glaser lief in Regensburg (D) als Vierte über 1500 m in 4:27,97 knapp am U20-WM-Limit vorbei. „Das war persönliche Bestleistung“, so die Akademie-Athletin, „am 22. Juni in Mannheim hoffe ich auf das Limit. Davor hab ich noch mündliche Matura.“