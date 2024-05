Austria gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

„Das hat Appetit auf mehr gemacht, und genau so gehen wir es an“, sagte Wegleitner vor seiner Heimpremiere als Chefcoach. Sein Kapitän Manfred Fischer sah die Austria bereit. Der in Hartberg zum Profi gereifte Steirer verortet die Austria in der Favoritenrolle. „Davon bin ich überzeugt und dass wir die bessere Mannschaft sind“, meinte Fischer vollmundig. Die holprigen Auftritte in der Quali-Gruppe wischte der 28-Jährige zur Seite. Das Selbstvertrauen ist bei der Austria wieder vorhanden. „Unser Ziel war es, in diese Spiele zu kommen. Das haben wir erreicht“, so Fischer.