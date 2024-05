Welcher Klub? Dragovic will wieder nach Österreich

Abschied am Sonntag

Sein letztes Spiel im Roter-Stern-Dress wird der aktuelle Kapitän laut Angaben des Traditionsclubs am Sonntag (19 Uhr) in der letzten Ligarunde gegen den Lokalrivalen FK Cukaricki bestreiten. Seine Entscheidung, Roter Stern mit Vertragsende im Sommer zu verlassen, hätte Dragovic dem Management des Klubs am Freitag in einem „freundschaftlichen Treffen“ mitgeteilt. Auch ein Foto von dem Gespräch stellte Roter Stern in den sozialen Medien online.