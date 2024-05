„Deppertes Rindsfilet“ | „Billiges“ Urteil

„Deppertes Rindsfilet“. Die Politik muss sich wirklich nicht wundern, wenn ihr so viel Misstrauen, so viel Ablehnung entgegenschlägt. Was hat sich wohl der erfahrene Neos-Abgeordnete Gerald Loacker gedacht, als er im Hohen Haus diesen Satz absonderte (und dazu seine Parteichefin Beate Meinl-Reisinger feixte): „Sollen sie doch ihre Kühe und Ziegen untereinander tauschen. Das ist provinziell gedacht, und das nur wegen eines depperten Rindsfilets“. Da ging es um das Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen Europa und Lateinamerika, das von den heimischen Bauern vehement abgelehnt wird. Diese wollen sich das nicht gefallen lassen, warnen genauso wie NGOs vor den Folgen dieses Abkommens, das riesige Mengen an Billigstfleisch auf den europäischen Markt schwemmen würde. Jaja, eh nur „depperte Rindsfilets“…