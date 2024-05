FPÖ-Finanzaffäre: Erster Prozess an Nebenfront

Im gesamten Verfahren, in dem unter anderem gegen Ex-FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio und Ex-FPÖ-Klubchef Armin Sippel ermittelt wird, geht es um mutmaßlich veruntreute Klubfördergelder in der Höhe von 1,8 Millionen Euro. Um den Vorwurf der Befangenheit zu vermeiden, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt das Zepter in der Hand, „auch in diesem Auswuchs des Verfahrensstrangs“, so die Anklägerin aus Kärnten.