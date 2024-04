FPÖ-Finanzskandal zieht immer weitere Kreise

Matthias Eder, der ehemalige Grazer Klubdirektor der FPÖ, erstattete Selbstanzeige. Kurz zuvor, am 31. Oktober 2021, war die Parteispitze in Graz zurückgetreten. Mittlerweile hat sich die Liste der Verdächtigen deutlich verlängert. Sowohl kleinere Funktionäre als auch Kernfiguren stehen unter Verdacht. Die Palette der Delikte reicht von Fördermissbrauch über Betrug, Beweismittelunterdrückung, Nationalsozialistischer Wiederbetätigung bis hin zur Falschaussage. In einem Fall steht sogar der Besitz von Kinderpornografie eines Ex-Gemeinderats im Raum, die Staatsanwaltschaft Klagenfurt prüft dies gerade, wie sie auf Anfrage der „Krone“ bestätigt. Alle Beteiligten bis auf den ehemaligen Klubdirektor weisen jegliche Schuld von sich. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.