Als VIP zur Starnacht am Neusiedlersee

Die Starnacht am Neusiedler See ist eines der Highlights des Jahres und zieht Musikbegeisterte aus ganz Österreich an. Am 31. Mai und 1. Juni 2024 verwandelt sich die Seebühne in Mörbisch in ein Zentrum des Entertainments. Das Event bietet eine einmalige Kombination aus Musik, Show und beeindruckender Kulisse. Die „Krone“ verlost für Samstag, den 1. Juni, Karten für das musikalische Event am Neusiedlersee.