Niederösterreicher sind besonders tierlieb

Aber nicht nur in Niederösterreich ist die Samtpfote das beliebteste Haustier. Generell kann man Österreich quasi als „Katzenland“ bezeichnen. In rund 1,1 Millionen Haushalten lebt nämlich eine Mieze. „Nur“ 668.000 Haushalte halten einen Hund. Was in der Haustier-Studie besonders auffällt: Katzenhaushalte haben überdurchschnittlich oft Kinder und sind berufstätig. Im Gegensatz dazu leben in Hundehaushalten weniger Kinder, sondern eher ein bis zwei Personen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren.