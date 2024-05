„Heer on tour“: Klotzen statt kleckern am Domplatz

Von so viel militärischer Power beeindruckt zeigte sich neben Bürgermeister Matthias Stadler natürlich auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. „Unsere Soldaten begeistern mit ihren Fähigkeiten und präsentieren sich dort, wo sie hingehören – in der Mitte der Gesellschaft“, so die Politikerin, die sich wie Kommandant Michael Lippert schon auf das Militärmusikfestival am 22. und 23. Mai in Grafenegg freut.