Mei liabste E-Bike Tour: Almschmankerl erfahren

Man startet an der Uferpromenade des Walchsees, in Richtung der großartigen Moorlandschaft der Schwemm, die auch Naturschutzgebiet ist. Parken am See: 3 Euro. Bei Rettenschöss biegt man auf die Straße Richtung Ortsteil Feistenau ab und kommt am Wanderparkplatz Feistenau vorbei. Tipp: Weniger sportliche Biker können von hier aus starten. Man erspart sich den steilen Anstieg ab Rettenschöss bis nach Feistenau. Parken: ebenfalls 3 Euro.