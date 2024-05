Bis zu 26 Grad in Tirol am Muttertags-Wochenende

Der Muttertagsausflug könnte – was das Wetter betrifft – kaum besser werden: Am Sonntag ist es in ganz Tirol sonnig und warm. „Eventuell gibt es in den Bergen am Nachmittag ein paar Schauer, aber auch das muss nicht sein. Das Inntal sollte jedenfalls trocken bleiben“, sagt Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst UBIMET.