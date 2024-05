St. Pölten vor Rekordkulisse um Titelverteidigung

Bei der letzten Pleite am 9. März 2012 gegen Neulengbach lief Brancao nämlich noch als Spielerin für den Gegner auf. „Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir im selben Jahr den Cup gewonnen haben.“

„Sehe mich im Frauen-Fußball“

Nach all den Erfolgen wäre es fast an der Zeit, über den Tellerrand zu blicken. Drittligist Ingolstadt wird als erster Herren-Klub von einer Frau, also Sabrina Wittmann gecoacht. „Wenn sie die Qualität dazu hat, dann hat sie sich das auch verdient. Ich sehe mich im Frauen-Fußball.“ Vielleicht schläft sie noch einmal darüber. Der SKN könnte ihre Hilfe gerade gebrauchen.

Bereits 1600 Tickets weg

Zurück zum Endspiel: Für den Hit am Donnerstag sind bereits 1600 Tickets weg. Womit man schon jetzt den Zuschauerrekord im Cup knackte. „Das spricht für das steigende Interesse. Die Entwicklung stimmt.“