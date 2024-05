Traiskirchen zielt auf den verlorenen Sohn

Satte 18 Punkte und sieben Rebounds durch einen Traiskirchner. Nur leider nicht auf der „richtigen“ Seite. Sebastian Käferle hatte wesentlichen Anteil am Oberwarter Sieg im ersten Halbfinale der Basketball-Superliga in seinem Heimatort. Am Dienstag müssen die Traiskirchner im zweiten Spiel der best-of-5-Serie in Oberwart gleichziehen – allen familiären Verbindungen und Freundschaften zum Trotz.