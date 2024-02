EURO 2024 kommerziell erfolgreichstes Turnier

Die Fußball-EM in Deutschland wird nach Aussage von UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen das kommerziell erfolgreichste EM-Turnier. „Unser Ziel ist, über 2,4 Milliarden Umsatz zu erzielen. Das erreichen wir“, sagte der Schweizer am Donnerstag auf dem Sportbusiness-Kongress SpoBis in Hamburg.