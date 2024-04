„All-in-Sun“: Für maximale Energieunabhängigkeit

Energieunabhängigkeit ist längst kein Schlagwort von morgen mehr, sondern eines, das uns im Alltag eingeholt hat. Die Suche nach Alternativen zu herkömmlichen Energiequellen wird daher immer dringlicher – und das nicht nur für die „Entscheidungsträger“, wenn’s um unsere Zukunft geht, sondern für uns alle. „Damit eine Trendwende, weg von fossilen Energien hin zu neuen Technologien umgesetzt werden kann, sind einfache und leistbare Lösungen ganz entscheidend.Hier ist Krone Sonne in jedem Fall der innovative Player am Markt“, so Andreas aus Tirol, Werbegesicht und bekennender Krone-Sonne-Fan. Eine vielversprechende Lösung für die Herausforderungen bietet die Kombination aus einer Photovoltaik-Anlage mit Speicher, Monitoring, Wallbox und Wartung – die „All-in-Sun“-Lösung als Komplettpaket von Krone Sonne.