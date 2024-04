Verdacht der Korruption! Rubiales muss vor Gericht

Die Vorwürfe der Ermittler lauten unter anderem Korruption im Geschäftsverkehr, unlautere Verwaltung und Geldwäsche. Rubiales hat alle Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Er habe keine illegalen Geschäfte gemacht und auch kein Geld außerhalb Spaniens, beteuerte er zuletzt in einem Interview des TV-Senders La Sexta. Der 46-Jährige war am vorigen Mittwoch nach einem Aufenthalt in der Karibik bei seiner Rückkehr in die Heimat von der Polizei auf dem Flughafen in Madrid festgehalten und über seine Lage informiert worden.