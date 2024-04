„Der Cupsieg würde Rapids Seele sehr gut tun“

Ex-Stürmer Stefan Maierhofer riss mit Grün-Weiß und Salzburg die Meisterschale in die Höhe. Der „Major“, der jetzt als Talente-Coach in der Fußballakademie Burgenland arbeitet, plauderte mit der „Krone“ über das heiße Finish in der heimischen Bundesliga mit ganz viel Final-Flair.