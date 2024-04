Rivaldo will Mourinho als Barca-Trainer

Ein Ex-Barca-Held schwärmt von einem anderen Mann mit Barca-Vergangenheit: Rivaldo, in den späten 90ern und frühen 00er-Jahren der Edeltechniker in Blau-Rot, wünscht sich Jose Mourinho als neuen Cheftrainer der Katalanen. „Mou“ hatte seine Trainerkarriere in der Tat bei Barca begonnen.