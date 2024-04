Wird Mourinho im Sommer Trainer bei London-Klub?

Mourinho will wieder arbeiten, das hat er zuletzt häufiger klargestellt. Einen Wechsel in die „Wüste“ favorisiert er dabei nicht. Vielmehr möchte er nochmal in eine große europäische Liga. Während sein Name bei Bayern, Liverpool, Barca und Co. nur am Rande genannt wird, soll mit West Ham United ein Verein jetzt konkretes Interesse geäußert haben.