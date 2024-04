„Wir sammeln Marathons wie andere Fußballpickerln“

Start um 3 Uhr in der Früh

Im Februar war der 70-Jährige in Doha, Tansania und Kuwait unterwegs. Vom 11. bis 18. März nahm der Sportler aus Leidenschaft bei einer Tour in Südamerika teil. Die englische Reiseagentur Go4Adventures bot drei Marathons in sechs Tagen an, erst Guyana, dann Suriname und zum Abschluss Französisch-Guayana. Die Startzeit war wegen tropischer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit teilweise schon um 3 Uhr in der Früh. Reiter lächelt: „Ein echter Sammler ist ziemlich schmerzbefreit.“