Marathon-Rekordlerin: „Mit Herzblut und Hirn“

In diese will Julia vorstoßen. „Ich möchte beste Europäerin werden“, hat sie große Ziele. Vielleicht schon bei Olympia in Paris. Wiewohl aktuell mit Sifan Hassan eine – allerdings in Äthiopien geborene – Niederländerin den Weltrekord hält. Sie ist ein Vorbild von Mayer. „Weil sie trainiert wie eine Gestörte – ein bisschen wie ich.“