Krankenhaus intern: Traumberuf mit Schattenseiten

Erlebnisse eigentlich nur für sich aufgeschrieben

„Ich habe in meinem Beruf als Krankenpflegerin bisher viele schöne, aber leider auch traurige Momente erlebt“, erzählt Sophia der „Krone“. Wie viele ihrer Kollegen hat auch die 24-Jährige die Herausforderungen der Corona-Pandemie miterlebt. „Plötzlich konnte ich Fragen von Patienten nicht mehr beantworten, weil ich nicht mehr in meinem Spezialgebiet, wo ich ausgebildet wurde, arbeiten durfte.“ Viele Kollegen kündigten nach dieser herausfordernden Zeit, sie hingegen hat ihre Erlebnisse zu Papier gebracht und so zunächst für sich verarbeitet. „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht den Plan, ein Buch zu schreiben“, lacht die diplomierte Krankenpflegerin, „aber wenn niemand erfährt, wie es in der Pflege wirklich läuft, bringt es auch nichts.“