„Ich fühle mich wohl – der Verein ist wie Familie“

„Will mit dem FC Südburgenland aufsteigen“

„Ich habe viel erreicht, aber eines will ich noch schaffen“, lächelte Lilla, „den Aufstieg mit dem FC Südburgenland.“ Ob es heuer noch klappt mit der Bundesliga? „Die Chance ist da, aber es wird schwer.“ Der LASK (41 Punkte) als Leader hat sechs Zähler Vorsprung – Sonntag wartet um 11 Uhr in Mischendorf das Duell des Dritten Südburgenland/Hartberg (35) mit dem Zweiten Saalfelden (39). „Ein Sechs-Punkte-Spiel“, weiß Sipos, dass es schwierig wird, die Oberösterreicher in den letzten sechs Runden noch abzufangen. „Wir haben die Punkte bei den Young Violets in Wien liegen gelassen – und bei LUV Graz, wo wir in der ersten Hälfte fünf hundertprozentige Chancen vergeben haben.“ Beide Spiele endeten 1:2 – sechs Punkte, die derzeit in der Tabelle „fehlen“.