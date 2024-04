Lkw mit 23 Tonnen Altmetall in Tirol umgekippt

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 18.30 Uhr. Der 43-jährige Slowake fuhr mit dem Sattelzug samt Anhänger – insgesamt waren auf dem Gespann laut Polizei 23 Tonnen Altmetall geladen – auf der B180 Reschenstraße in Richtung Italien, als in einer Linkskurve zunächst der Anhänger und in weiterer Folge dann auch noch das Sattelzugfahrzeug umkippte.