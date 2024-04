Seien Sie bei den Euro Helden live dabei

Dazu müssen die Handballer rund um Coach Aleš Pajovič jedoch noch Georgien im Rückspiel des WM-Playoffs besiegen. Erst dann können die Handballer die Teilnahme an der WM im Jänner 2025 in Kroatien bejubeln. Das Rückspiel findet am Sonntag, 12. Mai in der Wiener Steffl-Arena um 16:00 Uhr statt.