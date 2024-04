Glasfaserausbau wird in Österreich vorangetrieben

Superschnelle Internetanschlüsse über Glasfaser und 5G werden als wichtige Zukunftsinfrastruktur betrachtet. Die verstärkte Zusammenarbeit von Spusu und öGIG markiere in diesem Zusammenhang „einen Schritt vorwärts in der Digitalisierung Österreichs“, heißt es dazu in einer Presseaussendung. Glasfaser bietet im Vergleich zu herkömmlichen Internettechnologien wie DSL oder Kabel signifikante Vorteile. Die wichtigsten sind Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und die Fähigkeit, große Datenmengen zu übertragen, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Im Europavergleich rangiert Österreich bei der Geschwindigkeit privater Festnetzanschlüsse derzeit noch unter den Schlusslichtern.