Sturm Graz II beendet Horror-Serie

Amstetten war in Lafnitz das aktivere Team, belohnte sich nach zuletzt drei Niederlagen in Folge aber nur mit einem Punkt. Philipp Offenthaler traf per Kopf zur Führung der Niederösterreicher (55.), Tore von Ivan Mihaljevic (70.) und Benjamin Nyarko (86.) drehten die Partie. Ein Distanzschuss von Leon Fust rettete dem Schlusslicht ein Remis (90.). Auf einen sportlichen Nicht-Abstiegsplatz fehlen dem SKU sieben Runden vor Schluss 15 Zähler. Am Freitag kommt es in Amstetten zum direkten Duell mit Sturm II.