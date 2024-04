ÖTV-Damen verlieren Duell um den Turniersieg

Österreichs Tennis-Frauen haben am Samstag zum Abschluss des Turniers der Europa-Afrika-Zone I im Billie Jean King Cup in Oeiras ihre erste Niederlage erlitten. Im Duell um den Turniersieg gab es gegen die Niederlande ein 1:2. In einem anderen Vergleich zweier Gruppensieger hatte es am Vortag einen 3:0-Erfolg gegen Serbien gegeben. Den Aufstieg ins im Herbst stattfindende Play-off hatte die Truppe von Teamkapitän Marion Maruska schon am Dienstag vorzeitig fixiert.