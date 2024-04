Sepp ist einfach ein lustiger und gemütlicher Kerl

Sepp Strakas sehr sympathische Ehefrau Paige sagte einmal: „An manchen Tagen macht Golf keinen großen Spaß. An manchen Tagen ist es die coolste Sache der Welt. Egal, wie es bei Sepp läuft. 20 Minuten nach der Runde ist alles verarbeitet und er ist der entspannteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Das mag ich sehr an ihm.“ Das kann ich nur bestätigen. Sepp ist auch trotz der extrem anstrengenden Runden beim US Masters am Abend der lustige und gemütliche Typ, der er schon immer war.