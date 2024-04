Vierte Pleite! ÖEHV-Team von Slowenien deklassiert

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat auch das vierte von neun WM-Testspielen verloren. Einen Tag nach dem 2:5 in Ljubljana setzte es am Freitag gegen Slowenien in Villach sogar ein 0:6 (0:0,0:4,0:2). Nächste Woche stehen für die noch nicht topbesetzte Auswahl von Teamchef Roger Bader in České Budějovice und Linz zwei Duelle mit Tschechien auf dem Programm.