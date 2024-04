Nübel verlängert bei Bayern und bleibt beim VfB

Neuer Neuer?

Der mutmaßliche Plan dahinter: Nübel kann sich bei Stuttgart als echter Einser etablieren – vermutlich nächstes Jahr sogar in der Champions League – und sich so fit machen für die Zeit beim FC Bayern nach Manuel Neuer. Sobald Letzterer seine Schuhe an den Nagel hängt, soll der ab September 28-jährige (und damit um zehn Jahre jüngere) Nübel bereitstehen, um die Nummer eins in München zu geben. Sein Vertrag dürfte dann ja noch gültig sein.